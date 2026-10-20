Шедевром итальянской оперы будет дирижировать дирижер из Италии на сцене НОВАТа. Выпускница Миланской консерватории и приглашенный дирижер театра Колон в Буэнос-Айресе приедет в Новосибирск, чтобы принять участие в Сибирском оперном фестивале Василисы Бержанской.
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