Шедевром итальянской оперы будет дирижировать дирижер из Италии на сцене НОВАТа. Выпускница Миланской консерватории и приглашенный дирижер театра Колон в Буэнос-Айресе приедет в Новосибирск, чтобы принять участие в Сибирском оперном фестивале Василисы Бержанской.