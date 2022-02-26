У кого еще остаются иллюзии относительно Шария?

Есть как минимум уже один отличный результат – на фоне сильных эмоций от кризисной ситуации повскрывалось куча консерв у нас и расчехлилась истинная сущность в многих украинцев, которые раньше воспринимались, как адекватные и относительно лояльные.
Есть как минимум уже один отличный результат – на фоне сильных эмоций от кризисной ситуации повскрывалось куча консерв у нас и расчехлилась истинная сущность в многих украинцев, которые раньше воспринимались, как адекватные и относительно лояльные.
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