Темы дня

122 573 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    Нинок,  про  идеи  можно  поговорить в  другое  время.  Не  тот  момент  сегодня. Уймись!Как сильно может ...
  • Ольга Заварухина
    Так здесь народ и спрашивает, почему эта мразота не выходила на протесты, когда восемь лет бомбили ЛДНР?«Самых активных у...
  • Евгений Натесов
    Что же ты всем угрожаешь? Твои комплексы лезут со всех твоих дыр...Как сильно может ...

У кого еще остаются иллюзии относительно Шария?

У кого еще остаются иллюзии относительно Шария?

Есть как минимум уже один отличный результат – на фоне сильных эмоций от кризисной ситуации повскрывалось куча консерв у нас и расчехлилась истинная сущность в многих украинцев, которые раньше воспринимались, как адекватные и относительно лояльные.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх