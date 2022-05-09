В Крыму поздравили кубинцев с Днём Победы

Председатель Крымской региональной организации Российского общества дружбы с Кубой, заместитель Председателя Совета министров РК - министр финансов Республики Крым Ирина Кивико поздравила воинов - интернационалистов «кубинцев» с Днём Победы.
Председатель Крымской региональной организации Российского общества дружбы с Кубой, заместитель Председателя Совета министров РК - министр финансов Республики Крым Ирина Кивико поздравила воинов - интернационалистов «кубинцев» с Днём Победы.
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