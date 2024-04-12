В Свердловской области подорожал бензин

В Свердловской области в начале апреля 2024 года подорожали все виды топлива для автомобилей. Согласно предоставленным данным от Свердловскстата, за неделю с 1 по 8 апреля цены на бензин увеличились в среднем на 0,5 процента.
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