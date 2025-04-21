Депутат Рады заявила об усилении мобилизации из-за потерь и дезертирства в ВСУ

На Украине задумались об усилении мобилизации из-за потерь и дезертирства в ВСУ. Депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что Украине нужны новые люди, которые за короткий срок освоят военную подготовку и вольются в ряды ВСУ.
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