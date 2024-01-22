Родные заложников поставили палатки у дома Нетаньяху, требуя сделки с ХАМАС

Charlie Summers/Times of Israel Родственники израильских заложников, которых удерживают в плену боевики палестинского движения ХАМАС, поставили палатки у дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, требуя немедленной сделки об освобождении людей, сообщили в газете The Times of Israel.
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