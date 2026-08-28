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Тульские новости

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Волонтер эвакуировала семью из Алешкинского района Херсонской области

Волонтер эвакуировала семью из Алешкинского района Херсонской области

Волонтер Надежда уже три года доставляет гуманитарную помощь в зону СВО, а недавно эвакуировала семью из села Виноградово Херсонской области, преодолев обстрелы и мины.

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