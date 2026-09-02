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Мировое обозрение

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€70 млн на ветер: итальянская компания кинула Эстонию на закупке снарядов для Украины

€70 млн на ветер: итальянская компания кинула Эстонию на закупке снарядов для Украины

Эстонская схема закупки боеприпасов для Украины, задуманная как ускоренный канал помощи, обернулась для Таллина многомиллионным финансовым провалом и крупнейшим скандалом в оборонном ведомстве за последние годы.

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