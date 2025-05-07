Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Польше забили тревогу из-за Украины

В Польше забили тревогу из-за Украины

Политический обозреватель Славомир Билински в своей статье для польского издания Forsal заявил, что многие страны Европы, в том числе Польша, Чехия, Дания и Германия, безвозмездно передали киевскому режиму большое количество боеприпасов и военной техники.

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Комментарии
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Eduard
Прекрасно,всю Европу заберем,вот россиянам виллы и безвиз!
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15 час.
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