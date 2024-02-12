«Невозможно осчастливить», — Брежнева честно заявила, почему развелась с Меладзе

Вера Брежнева не хочет раскрывать подробности своего совсем нескандального развода с Константином Меладзе, который не комментирует также и продюсер, однако, публика сделала некоторые выводы из слов, которые исполнительница опубликовала на личной страничке сразу после развода и сочла, что инициатором расставания могла быть именно Брежнева.
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