На острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна через его юго-восточный кратер. Об этом 12 ноября сообщила газета La Sicilia со ссылкой на данные специалистов Национального института геофизики и вулканологии в обсерватории Этна в Катании.
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