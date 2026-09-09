За прошедшую ночь над Россией перехватили 596 беспилотников

За прошедшую ночь над Россией уничтожили 596 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ. «Перехвачены и уничтожены 596 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – рассказали в военном ведомстве.