Муниципальная власть вышла с  законодательной инициативой об эвтаназии бродячих животных

Муниципальная власть вышла с законодательной инициативой об эвтаназии бродячих животныхМэр Магадана Юрий Гришан дал правовому управлению муниципалитета поручение подготовить поправки в региональный закон, разрешающие эвтаназию (умерщвление) опасных бродячих животных.
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