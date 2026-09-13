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Пауза вместо снижения: что означает решение ЦБ по ключевой ставке для экономики и граждан

Пауза вместо снижения: что означает решение ЦБ по ключевой ставке для экономики и граждан

Сентябрьское заседание Центробанка преподнесло рынку ожидаемую, но оттого не менее значимую новость: ключевая ставка осталась на уровне 14%.

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