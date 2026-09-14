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Вновь смертельный удар по автомобилю: БПЛА атаковали мирных жителей в ДНР

Вновь смертельный удар по автомобилю: БПЛА атаковали мирных жителей в ДНР

В ДНР из-за атаки украинского БПЛА на автомобиль погиб мирный житель, четыре человека были ранены в Донецке и Донецком городском округе.

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