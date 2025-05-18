WP рассказала об опасениях Зеленского из-за возможных итогов беседы Трампа с Путиным

Зеленский и его помощники пытаются удостовериться, что переговоры Трампа с Путиным не поставят Украину перед свершившимся фактом, с которым она не сможет смириться, пишет WP со ссылкой на источник в дипломатических кругах США.
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