PayPal запускает покупку и продажу криптовалют в Великобритании

PayPal запускает покупку и продажу криптовалют в ВеликобританииЛОНДОН (Рейтер) - PayPal Holdings позволит клиентам в Великобритании покупать, продавать и держать биткоин и другие криптовалюты начиная с этой недели, сообщила компания в понедельник.