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«Челси» и «Тоттенхэму» интересен защитник «Лечче» и Дании U21 Доргу

«Челси» и «Тоттенхэму» интересен защитник «Лечче» и Дании U21 Доргу

Левый защитник «Лечче» Патрик Доргу может продолжить карьеру в АПЛ. 19-летний игрок молодежной сборной Дании интересен «Челси» и «Тоттенхэму».

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