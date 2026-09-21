Стресс обостряет кожные болезни: мнение дерматолога Ирины Котовой

Дерматолог Ирина Котова рассказала RT о влиянии стресса на кожные заболевания. Она отметила, что стресс может вызывать обострение таких заболеваний, как атопический дерматит и экзема, а также провоцировать гнёздную алопецию.
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