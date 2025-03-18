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Журналист Санчез в беседе с Карлсоном назвал основные черты русских

Журналист Санчез в беседе с Карлсоном назвал основные черты русских

Американский журналист и ведущий RT Рик Санчез озвучил ключевые характеристики русских. В беседе со своим известным коллегой Такером Карлсоном специалист выразил уверенность, что они говорят то, что думают.

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