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В Киевской области дважды за ночь объявляли воздушную тревогу

В Киевской области Украины в ночь на четверг, 30 ноября, дважды была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация была опубликована на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

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