Песков: Россия готова бороться даже за 0,01% территории ДНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна готова отстаивать интересы даже за самую незначительную часть территории ДНР.
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