Администрация Тамбовского округа нарушила Закон о защите конкуренции

Администрация Тамбовского муниципального округа нарушила федеральный закон «О защите конкуренции», передав управление 25 многоквартирными домами конкретной управляющей компании и не объявив в установленный срок конкурс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии