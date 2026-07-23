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10 отечественных актеров-долгожителей, которые прожили больше века

10 отечественных актеров-долгожителей, которые прожили больше века

Столетний юбилей в актерской среде всегда считался редким событием. Герои этой подборки не просто прожили больше века — они застали смену исторических эпох, прошли через тяжелые испытания военных лет, но сохранили преданность сцене.

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