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Голые колонны и стрела: в Барнауле строят зеркальный институт в семь этажей. Фото

Голые колонны и стрела: в Барнауле строят зеркальный институт в семь этажей. Фото

Еще одна стройка в Барнауле вошла в активную фазу. Все лето на площадке, располагающейся практически напротив ТРЦ Galaxy (пр.

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