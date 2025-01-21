«Играла на русском, думала на испанском, с Сашей Петровым общалась на английском»

На российские экраны 23 января выходит комедия «Василий» режиссера Дмитрия Литвиненко с Сашей Петровым в роли братьев-близнецов и Барбарой де Рехиль в образе влюбленной в них Бониты — девушки мексиканского криминального авторитета.