«Играла на русском, думала на испанском, с Сашей Петровым общалась на английском»

На российские экраны 23 января выходит комедия «Василий» режиссера Дмитрия Литвиненко с Сашей Петровым в роли братьев-близнецов и Барбарой де Рехиль в образе влюбленной в них Бониты — девушки мексиканского криминального авторитета.
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