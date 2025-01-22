США не могут или не хотят остановть поток оружия в Гаити — Небензя

Соединённые Штаты либо не желают, либо не способны остановить незаконный поток оружия в Гаити. При этом Вашингтон не предоставляет санкционному комитету Совета Безопасности ООН данных о своих действиях в этом направлении, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности ООН 22 января в Нью-Йорке.