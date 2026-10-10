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Карседо объяснил, почему «Спартак» не провел ни одного товарищеского матча во время паузы

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо на пресс-конференции после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в 10-м туре РПЛ рассказал, почему красно-белые не провели ни одного товарищеского матча во время паузы на матчи сборных.

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