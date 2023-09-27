Зеленский дал поручение просить по миру «инструменты» противодействия российским ракетам, дронам и авиации

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в среду, 27 сентября, заявил, что поручил всем, кто занимается международным направлением искать «инструменты для уничтожения российских ракет, ударных дронов, и авиации», – сообщают украинские СМИ.
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