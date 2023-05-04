Цены на газ в Европе упали до уровня июля 2021 года

РИАМО - 4 мая. Цены на газ в Европе продолжают падать из-за высокого уровня предложения сжиженного природного газа из США, теплой погоды и сильного ветра, которые обеспечивают повышение генерации электроэнергии на ветряных электростанциях (ВЭС).