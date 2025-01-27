ЦРПТ: продажи шин в России увеличились на 19,7%

Объем продаж новых зимних и всесезонных шин в России в период смены резины — с сентября по ноябрь 2024 года — взлетели на 19,7% относительно аналогичного периода годом ранее, до 67,5 млрд рублей, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
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