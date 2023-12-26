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Добрый Мир

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«Вас не спросят, вы проиграете, и всё», – экс-посол НАТО в Москве пророчит Украине поражение 

«Вас не спросят, вы проиграете, и всё», – экс-посол НАТО в Москве пророчит Украине поражение 

Украина может проиграть также, как и проиграл Афганистан или Вьетнам, поддерживаемые США. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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