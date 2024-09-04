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Нетаньяху: ХАМАС отвергло все предложения по сделке по сектору Газа

Нетаньяху: ХАМАС отвергло все предложения по сделке по сектору Газа

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху проинформировал о том, что действующая на территории Палестины организация ХАМАС отказалась от каждого из направленных ей вариантов договорённостей об остановке сражений.

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