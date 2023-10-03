Раскрыт размер и точное время релиза Assassin's Creed: Mirage – игра будет весить немно...

Раскрыт размер и точное время релиза Assassin's Creed: Mirage – игра будет весить немногоВ цифровых магазинах Microsoft Store, PlayStation Store и Ubisoft Connect стартовала предзагрузка приключенческого экшена Assassin’s Creed: Mirage.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)