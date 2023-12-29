Сибирские полицейские впервые лишили наркоторговцев гражданства России

У иностранцев забрали паспорта, а их самих и обязали, после отбытия наказания, покинуть страну.Полиция Красноярского края впервые приняла решение прекратить гражданство России трёх человек, осужденных за преступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии