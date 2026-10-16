“President Donald Trump said he didn’t order limitations on Ukraine’s access to SpaceX’s Starshield satellite technology and didn’t think Elon Musk did so either,” Bloomberg reports.
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