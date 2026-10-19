По информации пресс-службы Роспотребнадзора, при благоприятном протекании заболевание оспой обезьян, как правило, разрешается без медицинского вмешательства, а его продолжительность составляет от двух до трех недель.
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