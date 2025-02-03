ЕС сообщила об ответных мерах в случае введения США пошлин на его товары

Европейский союз намерен дать жесткий ответ США в случае введения пошлин на европейские товары.Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после завершения неформального саммита ЕС в Брюсселе.
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