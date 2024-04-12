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Цветут магнолии в саду

Цветут магнолии в саду. Ну а если быть точнее, в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО). В Волгограде этой весной аномально рано распустилось декоративное растение.

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