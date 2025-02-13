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Царьград

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  • Амара Карпова
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  • Александр Ляшенко
    После конфискации всего наварованого у всей родни и у любовниц. можно отправлять на заработки на Колыму.Ещё один удар по ...
  • Александр Ляшенко
    После конфискации всего наварованого у всей родни и у любовниц. можно отправлять на заработки на Колыму.Ещё один удар по ...

Китай что-то знает. Чиновники КНР предложили провести саммит Путина и Трампа без Зеленского

Китай что-то знает. Чиновники КНР предложили провести саммит Путина и Трампа без Зеленского

В Соединённых Штатах Америки и в Европе задумались над предложением со стороны Китайской Народной республики.

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