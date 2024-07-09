Пассажиров поездов будут пересаживать из вагонов с неисправными кондиционерами

РИА Новости/Макс Ветров В компании "Гранд Сервис Экспресс" уже приступили к разработке механизма по пересаживанию пассажиров из вагонов, в которых могут быть неисправны кондиционеры, сообщает РИА Новости.
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