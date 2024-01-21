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Ученые опасаются распространения древней болезни из-за вирусов, которые нашли в вечной мерзлоте Сибири

Ученые опасаются распространения древней болезни из-за вирусов, которые нашли в вечной мерзлоте СибириУченые предупредили, что следующая пандемия может быть вызвана не новыми вирусами, а болезнью из далекого прошлого.

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