Ученые опасаются распространения древней болезни из-за вирусов, которые нашли в вечной мерзлоте Сибири

Ученые опасаются распространения древней болезни из-за вирусов, которые нашли в вечной мерзлоте СибириУченые предупредили, что следующая пандемия может быть вызвана не новыми вирусами, а болезнью из далекого прошлого.
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