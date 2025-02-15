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Келлог призвал для стабильности на Украине прекратить военные действия

Келлог призвал для стабильности на Украине прекратить военные действия

Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля заявил, что по итогу урегулирования конфликта, Вашингтон намерен сделать Украину суверенной и стабильной страной.

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