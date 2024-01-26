«Нарком НКВД с комплексом Наполеона»: каким на самом деле был Николай Ежов

Ежова называют «кровавым карликом» и считают самым жестоким наркомом СССР. По разным оценкам, число жертв Большого террора, одним из главных организаторов которого и был нарком, превышает полмиллиона человек, приговоренных к высшей мере наказания.
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