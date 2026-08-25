Турэксперт Голов связал тренд на локальный туризм с регулярными отменами и переносами рейсов

Летом 2026 года заметно увеличился интерес к путешествиям по небольшим городам России. Старинная Кяхта в Бурятии стала лидером по росту спроса на посуточную аренду: число бронирований квартир в городе выросло более чем втрое по сравнению с прошлым годом.