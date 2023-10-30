Финал «Атаки на титанов» в день премьеры покажут с русским закадром и дубляж...

Финал «Атаки на титанов» в день премьеры покажут с русским закадром и дубляжом от DEEP и «Студийной Банды»Всего через пять дней завершится одно из самых популярных аниме в истории — «Атака на титанов», трансляция которой растянулась на десять лет.
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