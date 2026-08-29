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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Компани о доминировании «Баварии» после 5:1 со «Штутгартом»: «Два года назад казалось, что они обыгрывают нас без проблем. Все может быстро измениться»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался после победы над «Штутгартом» со счетом 5:1. Бельгийца спросили, что такой результат в матче с одной из сильнейших команд Бундеслиги говорит об уровне превосходства мюнхенцев над остальными клубами чемпионата.

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