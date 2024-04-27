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Политика как она есть

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Армия РФ нанесла удар по ВСУ в психбольнице в Харькове

Армия РФ нанесла удар по ВСУ в психбольнице в Харькове

💥 Армия РФ нанесла удар по ВСУ в психбольнице в Харькове ⚫️ Российские военные нанесли удар по психиатрической больнице в Харькове, где находились украинские военные.

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Комментарии
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Ивановна
Историческое место. https://youtu.be/yz_R1gMdYqw?si=4iS98Oa1M8Iob9Zm
Самая мрачная больница Украины .Сабурова дача.Харьковская психиатрическая больница
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