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Происшествия

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В Мордовии в детском оздоровительном лагере полицейские познакомили участников «Смены Первых» с работой правоохранителей

На базе детского оздоровительного лагеря «Орленок» в рамках профильной программы «Смена Первых: Команда Мордовии» состоялось познавательное мероприятие, организованное сотрудниками МВД по Республике Мордовия.

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