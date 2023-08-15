На 5-20 подтверждены прилеты в следующих областях:- Днепропетровская- Запорожская- Луцкая- Хмельницкая- Львовская- Черкасскаяплюс прилеты в Славянско-Краматорской агломерации.
Ночные удары по Украине. 15.08.2023
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Все это здорово, но не оказывает почти никакого влияния на ход СВО.Как обстреливали Донецк, Горловку и так далее, в начале СВО, так и каждый день или ночь обстреливают. Большой вопрос, почему не ликвидируют тех, кто этим занимается?Сил нет, ракет и бомб нет? Странно все это.
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12 час.
Ингерман Ланская
ну дык, зачем дело стало? бери ружо , а за одно и ракет-бонб прихвати, и вали на войну - покажи как ликвидировать надо!!!
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8 час.
allex F
Потому как на их место придут более отмороженные ,увы.
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6 час.
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