Ночные удары по Украине. 15.08.2023

ЛК

Любовь Кузьмина

Все это здорово, но не оказывает почти никакого влияния на ход СВО.Как обстреливали Донецк, Горловку и так далее, в начале СВО, так и каждый день или ночь обстреливают. Большой вопрос, почему не ликвидируют тех, кто этим занимается?Сил нет, ракет и бомб нет? Странно все это.